Чешский министр 10 часов скучал в московском аэропорту из-за «административного вопроса»

Глава министерства сельского хозяйства Чехии Мирослав Томан не смог вылететь в Казань на встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, так как в столичном аэрохабе его отказались впускать в страну. В России проблемы назвали «техническими» и попросили не искать в случившемся политической подоплеки.

«Министр сельского хозяйства Мирослав Томан досрочно завершил пятидневную поездку с деловой миссией в Россию. <...> После десятичасового ожидания в аэропорту самолету с чешской делегацией не позволили вылететь [в Казань], поэтому министр сельского хозяйства решил прервать командировку и вернуться в Прагу как можно скорее", – сообщает 29 ноября радио Prague.

В Чехии поначалу негативно восприняли случившееся с Томаном. Президент Милош Земан посчитал, что причиной такого поведения может быть отчет службы информационной безопасности республики о деятельности российских шпионов.

Чуть позже МИД Чехии связался с российской стороной для объяснения причин. В России попросили не искать в случившемся политики. Проблему министра назвали «технической», объяснив ее «чисто административным вопросом».



