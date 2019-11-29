«Аквилон Инвест» отмечен золотым знаком «Надежный застройщик РФ 2019»

«Аквилон Инвест»

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» стал пятикратным обладателем одной из самых престижных общественных наград в сфере долевого строительства – Золотого знака «Надежный застройщик России».

В этом году холдинг получил награду за работу во всех трёх субъектах РФ, где осуществляет строительство: в Санкт-Петербурге, Москве и Архангельской области.

«Полученная награда – это еще одна независимая оценка нашей работы, причем на федеральном уровне. Мы рады быть в числе обладателей премии, которая вновь подтвердила – холдинг достойно справляется с поставленными задачами, строит качественно и в срок. Вместе с наградой мы получили новый стимул не останавливаться на достигнутом, развиваться, делать наши проекты еще лучше», – отметил Дмитрий Рогатых, директор по развитию строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» в Москве и МО.

Награды вручали в рамках Всероссийского саммита «Надежный застройщик России 2019», который в этом году прошел в Москве в «Президент-Отеле» Управления делами Президента РФ. Холдинг «Аквилон Инвест» в пятый раз стал обладателем премии Золотого знака «Надежный застройщик России», но впервые в истории холдинга Золотым знаком удостоены все филиалы в трех субъектах федерации, где «Аквилон Инвест» ведет строительство: в Санкт-Петербурге, Москве и Архангельской области.

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» работает на рынке девелопмента уже 16 лет. За время работы было построено и сдано в срок более 100 объектов недвижимости общей площадью порядка 2 млн. кв. метров. Это жилые дома, детские сады и школы, многофункциональные торгово-развлекательные центры, офисные и гостиничные комплексы. В 2019 году холдинг продолжил укреплять позиции в регионах присутствии, в том числе в Петербурге, где земельный банк холдинга пополнился более чем на 200 тыс. кв.м за счет покупки трех участков в популярных районах города. Важным шагом роста стал выход на федеральный уровень – летом 2019 года холдинг приступил к реализации первого московского проекта «Аквилон PARK».

Золотой знак «Надежный застройщик России» учрежден Фондом развития механизмов гражданского контроля и вручается лучшим строительным компаниям по результатам строгого отбора. Ежегодно на соискание награды претендуют строительные компании, все объекты которых имеют высокие показатели надежности в интересах дольщиков. Эксперты проверяют юридическую и фактическую информацию о строящихся проектах, под видом «тайного покупателя» обращаются в отделы продаж для подтверждения, что работа застройщика соответствует законодательству.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «Аквилон Park» – застройщик ООО «СтройНафта», проектная декларация размещена на сайте https://www.akvilon-invest.ru/objects