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29.11.2019 11:41
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Чрезвычайно опасный сильный яд. «Фонтанка» и полиция знают, чем травили жителей южных районов Петербурга

В канализации Петербурга оказался яд, который при серьезной концентрации воздействует практически на все системы жизнедеятельности человека, заявили эксперты. Центр «Э» изучает фигуранта, слившего его в коллектор.

Чрезвычайно опасный сильный яд. «Фонтанка» и полиция знают, чем травили жителей южных районов Петербурга

Читатель «Фонтанки»

В полиции не верят в показания петербуржца Валерия Иванова, слившего в канализацию на Малой Карпатской улице яд. На коммерсанта Иванова, как уже писала «Фонтанка», оперативники вышли 27 ноября, после нескольких дней поисков, найдя на парковке возле 103-го дома по Будапештской улице ассенизаторскую машину.

По информации нашего издания, эксперты смогли сказать, что жидкость в канализации (а пробы брали неподалеку от 134-го дома по Будапештской) и в машине Иванова одна и та же. Ассенизатор долго отпираться не стал и объяснил, что 20 ноября ему пришел заказ от мужчины неславянской внешности. Он откачал неизвестную жидкость из емкости, что стояла в кузове «ГАЗели», около четырех часов дня в Грузовом проезде. Примерно через два часа Иванов избавился от выкачанного между 5-м и 9-м домами по Малой Карпатской улице. Что именно он слил в канализацию, мужчина якобы не знает. Если посмотреть на указанные ассенизатором точки на карте, то его путь пролегал между исправительной колонией №6, где, к слову, есть производство пластмассовых изделий и цех по переработке полиэтилена, и детской больницей №5. 

Пока полиция не очень верит в рассказы о неизвестных выходцах с Кавказа и изучает контакты Иванова. Своё суждение об обнаруженном в канализационных коллекторах веществе дал эксперт из сектора профилактики правонарушений отдела экологического надзора комитета по природопользованию Смольного. Неприметная химическая формула C2H4O в малых концентрациях ничего угрожающего жизни не несет и используется в производстве пластмассы. Объем вырабатываемой предприятиями окиси этилена, а именно это вещество нашли в канализации, – около 25 млн тонн в год на весь мир.

В основном его используют в газообразном состоянии, но окись этилена легко смешивается с водой, спиртом и другими жидкостями, сама по себе она превращается в подвижную жидкость при температуре около нуля градусов.


Предельно допустимые концентрации окиси – 0,3 мг вещества на кубический метр при разовых замерах и 0,03 мг на кубический метр в среднесуточных показателях. Какова была концентрация вещества в канализации – пока неизвестно, однако эксперт, по данным «Фонтанки», в своем суждении для следствия уточнил, что характерный сладковатый запах эфира ощущается при концентрации в воздухе выше 500 частей на миллион – это миллионная доля каких-либо величин, мировое обозначение принято как ppm. Если верить жителям южных районов Петербурга, то с 21 ноября тот самый запах в Купчино, Колпино и Невском районе ощущался почти повсеместно, то есть был выше или около 500 ppm – на кубометр воздуха приходилось по 500 мл окиси этилена.

При остром отравлении окисью этилена человек ощущает сладкий вкус во рту, рвоту, раздражение слизистых оболочек глаз, кожи, из носа может идти кровь, на коже могут появиться ожоги. Конечно, на первый взгляд, маловероятно попадание средства в канализацию в таких количествах, однако подобные фотографии, с пузырями на ногах, «Фонтанке» присылал петербуржец с Дальневосточного проспекта. 

Чрезвычайно опасный сильный яд. «Фонтанка» и полиция знают, чем травили жителей южных районов Петербурга

 

При очень сильном отравлении у человека может затрудняться речь, нарушаться походка, яд поражает центральную нервную, сердечно-сосудистую, дыхательную системы, влияет на работу печени, почек, мышц. Окись, описывает эксперт, обладает дезинфицирующими свойствами, то есть является сильным ядом для большинства известных микроорганизмов, ее в том числе используют для газовой стерилизации медицинских шприцов.

Смесь с воздухом является чрезвычайно огне- и взрывоопасной, специфическое направление использования окиси – компонент боеприпасов объемного взрыва.

Валерий Иванов, по словам его супруги, занимается предоставлением услуг по ассенизации, правда, «Фонтанка» не нашла действующих предприятий, зарегистрированных на его фамилию. Индивидуальным предпринимателем он перестал быть в 2005 году. За ним нет ни долгов, ни судимостей, поисковики об ассенизаторе Иванове ничего не знают, в своих соцсетях подобную деятельность он не афиширует.


В ближайшее время может быть возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами. 

Если Иванов слил в канализацию яд, то двое пойманных ранее на Двинской улице сотрудником Водоканала мужчин урона здоровью горожан не принесли, хоть и добавили головной боли ГУПу – в цистерне была бентонитовая глина, по сути просто грязь.

Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

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