В Севастополе ФСБ задержала россиянку за шпионаж. Женщина добывала для Украины военные сведения

Россиянку задержали сотрудники Федеральной службы безопасности в Севастополе по подозрению в государственной измене. Женщину уличили в шпионаже.

О поимке женщины 29 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ. Известно, что гражданку России завербовали украинские спецслужбы. По заданию Главного управления разведки Минобороны Украины она якобы собирала секретные сведения военного характера,.

Уголовное дело возбуждено по статье «Госизмена», максимальное наказание по ней – 20 лет лишения свободы. Другие детали о задержанной пока не приводятся.



