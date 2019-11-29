«Бомбический» отец снова угрожает. Вслед за детсадом ему насолил нечуткий отдел полиции

«Бомбический» отец из Колпино снова угрожал. На этот раз — не детсаду. Взлететь на воздух должен был отдел полиции, где нечутко отреагировали на проблему мужчины.

По данным «Фонтанки», около полудня 28 ноября в дежурную часть Гатчинского УМВД позвонил гражданин и потребовал сообщить, как продвигается рассмотрение его заявления. Жаловался, что жена после расставания не дает видеться с детьми. На предложение подъехать в 103 отдел полиции Гатчинского района звонивший пообещал приехать и взорвать этот отдел.

Угрожавший полицейским был хорошо знаком. 39-летний Денис из Колпино две недели назад обещал атаку на детский сад в Вырице, куда ходят его отпрыски. Он даже успел вооружиться гранатой и автоматом, которые оказались муляжами. Тем не менее, в дошкольном учреждении 13 ноября проводили проверку, против агрессивного отца возбудили уголовное дело о ложном сообщении о теракте.

Похоже, что колпинца ждет второй эпизод. Денис задержан в Гатчине на двое суток. В его биографии есть судимость за убийство, поэтому к его угрозам относились серьезно.



