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Строительство
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29.11.2019 10:35
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Шестая очередь «Нового Оккервиля» предъявлена Госкомиссии

Шестая очередь «Нового Оккервиля» предъявлена Госкомиссии

Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»

Завершено строительство 6-й очереди жилого комплекса «Новый Оккервиль» со встроенным детским садом на 150 воспитанников. Во дворах выполнено благоустройство, оборудованы площадки для детей разных возрастов.

В Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области направлено извещение об окончании строительства. В ближайшее время на объекте приступит к работе Государственная приемочная комиссия.

Шестая очередь «Нового Оккервиля» представляет собой пять разноэтажных корпусов, включающих в себя 1545 квартир общей площадью 68,5 тысяч кв.м. Дома высотой 8-25 этажей построены по кирпично-монолитной технологии с толщиной наружной стены 66 см.

Новостройку отличает продуманная квартирография. Здесь представлены студии площадью от 25 до 29 кв.м, однокомнатные квартиры – от 32 до 41 кв.м, двухкомнатные – от 53 до 64 кв.м, трехкомнатные – от 82 до 84 кв.м. При проектировании было уделено особое внимание грамотному распределению полезной площади. На этаже всего 3-5 квартир. В каждой парадной работает консьерж-служба.

Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»

В составе дома построен детский сад на 150 воспитанников, а также 5 коммерческих помещений общей площадью 352,8 кв.м. Вокруг – развитая инфраструктура ранее сданных очередей «Нового Оккервиля»: школа на 1600 учащихся, детская и взрослая поликлиники, отделение почты, отделение банка, спортивный комплекс с бассейном и катком, магазины, гипермаркет, рестораны и т.д. А также гордость жилого комплекса – парк Оккервиль с велодорожками, аллеями деревьев и оборудованным пляжем на реке.

Жилой комплекс отличает удобная транспортная доступность. До метро «Ул. Дыбенко» – 15 минут ходьбы. До выезда на КАД – 5 минут на автомобиле.

В 6-й очереди еще остались в продаже квартиры. Узнать об их планировках и стоимости можно по телефону (812) 670-01-01.

Справка о компании «Отделстрой»

Жилой комплекс «Новый Оккервиль» – застройщик «Отделстрой», проектная декларация на сайте https://otdelstroy.spb.ru/new_okkervil/docs/

 

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