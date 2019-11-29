Первая жертва гололеда в Петербурге расшибла голову за два дня до зимы

В НИИ скорой помощи с сотрясением мозга лежит житель Петербурга, которого подвела погода и коммунальные службы. Он ушибся у метро «Бухарестская».

Как стало известно «Фонтанке», 56-летний горожанин поскользнулся возле 30 дома по Бухарестской улице (это «Континент», в котором расположен вестибюль метро) около десяти утра 28 ноября. Продолжить путь на работу он не смог, мужчине пришлось ехать в больницу. Его состояние медики назвали удовлетворительным, диагностировав закрытую травму черепа и сотрясение мозга.

На грядущую календарную зиму петербургские дорожники заготовили 100 тысяч тонн соли — ее нынче разрешили сыпать в чистом виде. И.о. главы комитета по благоустройству Сергей Малинин объяснил изменившуюся позицию опытом США и Финляндии.



