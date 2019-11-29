Группа ЦДС запускает эко-программу

Группа компаний «ЦДС»

Группа ЦДС запускает экологическую программу по сбору и переработке отходов. На территории жилых комплексов застройщика появятся контейнеры для сбора пластика и макулатуры, содержимое которых будет отправляться на переработку.

Первые «экодомики» появились на территории жилого комплекса ЦДС «Кантемировский».

Группа ЦДС объявляет о начале экологической программы по сбору и утилизации пластика и макулатуры. Для этого на территории жилых комплексов ЦДС будут установлены специальные контейнеры, в которые можно будет сдавать пластиковые бутылки и канистры от бытовой химии с маркировкой 01, 02 и 04, а также макулатуру – газеты, журналы, картон и другие бумажные изделия.

По мере заполнения контейнеров, собранный материал будет отправляться на переработку. Первые «экодомики» появились на территории жилого комплекса ЦДС «Кантемировский» по адресам: Кушелевская дорога, д. 7, корп. 6 и Кушелевская дорога, д. 5, корп. 3.

«Это важный шаг на пути заботы об окружающей среде, который положил начало нашей экологической программе, – комментирует директор управления рекламы, PR и брендинга Группы ЦДС Ольга Маталыцкая. – Как компания полного цикла, которая сама проектирует, строит и управляет своими домами, мы понимаем важность последовательных шагов по созданию комфортной среды. Строительство – это не только бизнес, но еще и ответственность перед людьми и окружающим миром за то наследие, которое мы оставляем после себя на планете. В ближайшее время подобные контейнеры появятся и в других жилых комплексах Группы ЦДС в Санкт-Петербурге».

«При запуске программы для нас было важно, чтобы пластик и макулатура действительно отправлялись на переработку, а не заканчивали свою жизнь на свалке, как это часто бывает, – сообщила специалист по маркетингу Группы ЦДС Наталья Кукушкина, – поэтому мы работаем только с проверенными подрядчиками, которые действительно вывозят и сдают содержимое контейнеров в переработку. Мы должны быть уверены, что использованное сырье обретет вторую жизнь. Для наших партнёров это бизнес, который приносит доход, так что сбор и переработка мусора осуществляется без финансового участия жителей».

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ЖК «Кантемировский» – застройщик ООО "Универсал Инвест", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru