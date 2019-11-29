Финские метеорологи предупреждают о гололёде и снегопаде. На границе тоже скользко

Метеорологический институт Финляндии 29 ноября выпустил предупреждение о неблагоприятных условиях для вождения в большинстве регионов Суоми.

По данным синоптиков, автомобилистам следует быть осторожными из-за гололёда, в том числе и при пересечении границы.

Температура днём на западе и юге страны поднимется до +5 градусов, и потепление придёт вместе со снегом. Условия вождения станут очень плохими из-за осадков, гололеда и заморозков в Юго-Западной Финляндии, Сатакунта, Канта-Хяме, Пирканмаа и Центральной Финляндии. На юге снег будет мокрым или даже переходящим в дождь. Порывы ветра в Финском заливе – до 16 м/с.

Как сообщалось ранее, ветрено будет и в Петербурге, а в Ленобласти ожидают метель к вечеру пятницы.



