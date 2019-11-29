Glorax Development награждена знаком «Надежный застройщик России»

Glorax Development

Компания Glorax Development получила золотой знак «Надежный застройщик России-2019».

Почетная награда вручена по результатам гражданского контроля «за высочайшие достижения в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства» Фондом Развития механизмов гражданского контроля.

Независимые эксперты провели проверку проектов и документации, а также подтвердили отсутствие претензий к компании со стороны контролирующих органов.

Знак «Надежный застройщик России» подтверждает высокие позиции Glorax Development в отрасли и говорит о качестве реализуемых проектов и репутации. Сейчас портфель проектов Glorax Development насчитывает 2,5 млн кв. м, в активной стадии строительства находится порядка 600 000 кв. м.

Справка о компании Glorax Development