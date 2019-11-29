Родители нашли школьницу на бельевой веревке в ванной. Вечер они провели в одной квартире на Есенина

Несовершеннолетняя жительница Петербурга умерла в своей квартире в Выборгском районе, пока дома были родители. Тело они нашли в ванной комнате.

Как стало известно «Фонтанке», тело семнадцатилетней девушки было найдено около шести часов вечера накануне, 28 ноября. Она оказалась задушенной бельевой веревкой в квартире на улице Есенина. Как родители сообщили полиции, вечер они провели дома. Семья, в которой мама работает кладовщицей, а отец сборщиком мебели, на учете не состояла. Что стало причиной смерти девушки, пока не ясно. Ее страница в соцсетях не хранит следов активности за последние три года, из многочисленных альбомов все фотографии удалены.



