ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка, который работал с 1990 года

Центробанк отозвал лицензию у ООО «Осколбанк» (Старооскольский коммерческий Агромпромбанк), работавшего почти тридцать лет. Приказ опубликован на сайте регулятора 29 ноября.

Как следует из сообщения ЦБ, причиной стало неисполнение банком федеральных законов. В частности, говорится в приказе, банк не соблюдал статью о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. «Кредитная организация не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, и не направляла сведения о них в уполномоченный орган», — говорится в заявлении ЦБ.

Кроме того, Осколбанк систематически занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности и проводил сомнительные транзитные операции, направленные на оптимизацию налогообложения. До отзыва лицензии ЦБ в течение года применял штрафные меры по отношению к банку.

Работа кредитной организации приостановлена. Вкладчики получат остаток средств, но не более 1,4 млн рублей на каждого, с учетом начисленных процентов. В Осколбанке работает временная администрация Банка России, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора

По величине активов банк занимал 322-е место. Старооскольский коммерческий Агропромбанк был основан в 1990 году на базе местного отделения Белгородского филиала Агропромбанка СССР.



