Более 1300 человек прогуляли судебные заседания в Петербурге после спам-рассылки о минировании. Письма шли с европейской зашифрованной почты

В девяти зданиях судебной системы в Петербурге 28 ноября искали взрывчатку. На улицу отправили более 1300 человек. А виной всему были письма с ящиков швейцарской веб-почты с шифрованием, созданным в 2013 году сотрудниками ЦЕРН (Европейская организация по ядерным исследованиям).

«Фонтанке» стали известны итоги «судного дня», когда в Северной столице один за другим «минировали» здания судов. По данным издания, анонимки с угрозами поступали почти два часа – с 13:59 до 15:52. В названиях двух электронных адресов читалась фамилия Малофеев, а сами ящики зарегистрированы на швейцарском сервисе ProtonMail, разработанном шесть лет назад сотрудниками ЦЕРН (Европейская организация по ядерным исследованиям). Угрозы получили суды в Кировском, Красногвардейском, Московском, Пушкинском и Центральном районах. Среди них оказались не только районные суды, но и городской, а также Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд и 1-й Западный окружной военный суд. В последнем шли прения по самому громкому процессу года — по делу о взрыве в метро Петербурга. Всего гулять незапланированно отправились 1329 человек.

Напомним, что текст письма был один и тот же. Аноним сообщал о заминировании здания, уведомлял о видеонаблюдении за входами и подъездами. Обещал, что при появлении оцепления и взрывотехников будет активирована взрывчатка. «Сообщения будут приходить, пока Константин Малофеев не вернет 120 биткоинов, украденных с биржи WEX», – говорилось в конце.

На осмотр привлекли 89 сотрудников органов внутренних дел, а также десятки сотрудников МЧС. Мероприятия шли до половины пятого. Многие дела в этот день так и не рассмотрели.





Если в Петербурге уголовное дело по факту ложных сообщений пока не возбуждено, то сам упоминаемый в спам-рассылке предприниматель Константин Малофеев еще вчера заявил о том, что обратился в ФСБ. Он считает кампанию дискредитацией своего имени и связывает «минирования» со статьей Русской службы ВВС о крушении крупнейшей русскоязычной криптобиржи Wex. Журналисты ознакомились с уголовным делом о пропаже этих денег и пришли к интересным выводам.

Суды вчера «минировали» не только в Петербурге, но и в Москве.