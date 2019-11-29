В России предложили разрешить продавать алкоголь до полуночи. Но только отечественные вина

Поблажки во временном ограничении продажи алкоголя предложили сделать для российского вина, чтобы поддержать отечественных производителей. С инициативой увеличить время продажи до полуночи выступила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).

Письмо с предложением внести поправки в законопроект «О виноградарстве и виноделии в России» АКОРТ направила в правительство, Минфин, Госдуму и Совет Федерации, пишут 29 ноября «Известия».

В пресс-службе правительства изданию подтвердили, что федеральные органы исполнительной власти готовят поправки к проекту. Предложение ассоциации также рассматривают и в Совфеде.

Федеральное законодательство разрешает продавать алкоголь с 8 часов до 23 часов, но регионы могут ужесточать время продажи. В Петербурге торговля разрешена с 11 часов до 22 часов. Раздвинуть временные рамки запрета на продажу алкогольных напитков до петербургских предлагал ОНФ.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии в России. Некоторые игроки рынка утверждают, что для предприятий, производящих продукцию из импортного виноматериала, этот документ станет фатальным.



