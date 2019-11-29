Не хватило. Попившая пива девятиклассница украла восемь бутылок шампанского и получила уголовное дело

Школьница в Кемеровской области получила уголовное дело за кражу алкоголя. Девушка проводила время, распивая пиво со взрослым приятелем, у парочки закончился алкоголь и гостеприимная юная хозяйка ночью отправилась в магазин за добавкой.

Подробности 29 ноября сообщает ГУ МВД Кемеровской области. Ночью в одном из супермаркетов города Прокопьевск сработала сигнализация. Приехавшие полицейские обнаружили разбитое окно, поиски взломщика не затянулись. Выяснилось, что в магазин пробралась 15-летняя школьница.

Как рассказали в полиции, мать девятиклассницы была на ночной смене, девушка решила скоротать ночь с 23-летним приятелем. Начали посиделки с пива, а когда оно закончилось, школьница пошла в магазин. По дороге попался супермаркет, в котором девушка выбила окно и пробралась в торговый зал, откуда забрала восемь бутылок шампанского.

Итогом посиделок стало уголовное дело о краже. «Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы», – уточняет ГУ МВД. Ее приятель, который принес пиво, получил протокол о вовлечении несовершеннолетней в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции со штрафом до 3 тысяч рублей. Матери вручили протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию и нахождении ребенка в состоянии опьянения. Собранные материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Прокопьевска.



