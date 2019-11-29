Хакер в лыжной маске подключился к банкомату в Автово, но что-то пошло не так

Хакер в лыжной маске подключил электронное оборудование к банкомату в Автово, но до списания денег не дошло.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), посторонний «поработал» в офисе банка «Восточный» на проспекте Стачек, 94, в ночь на 28 ноября, в промежутке времени между тремя и четырьмя часами. Выбрав один из банкоматов, он подключил к нему свое электронное оборудование, но средства похищены не были. Утром попытку несанкционированного доступа к терминалу засекли сотрудники кредитного учреждения и набрали «02».

Камера видеонаблюдения зафиксировала предполагаемого хакера: невысокого мужчину в шапке и в лыжной маске. Неосторожный взломщик оставил на оборудовании отпечатки пальцев.



