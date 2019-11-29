В Белоруссии задержали мать убитого в Екатеринбурге школьника, из которого могли «изгонять бесов». Ребёнок погиб от удушья

Мать школьника, тело которого с кляпом во рту нашли в Екатенринбурге накануне, задержали в Белоруссии. Мужчину, который был с ней, все еще ищут.

О задержании 29 ноября стало известно местному порталу E1.RU. Источник портала в правоохранительных органах сообщил, что ребенок скончался от асфиксии — ему не хватило кислорода из-за кляпа во рту.

«При этом непонятно, одна она издевалась над ребенком или вместе с мужчиной — сожителем или мужем, это пока выясняется», — добавил источник. Известно, что мать погибшего гражданка Белоруссии, а отец – россиянин.

О подробностях дела пока известно немного, поскольку силовики официально происходящее не комментировали. В посольстве Белоруссии в Екатеринбурге также воздержались от комментариев.





Тело девятилетнего школьника признаками насильственной смерти нашли на юго-западе Екатеринбурга, в Ленинском районе. Но расправились с ним на территории соседнего района, Чкаловского, в съемной квартире матери. Там, как говорят, при обыске нашли плетку и Библию, что дало основание предположить, что ребенка убили при обряде экзорцизма, то есть изгнания бесов. Возможно, речь идет о секте.