Передумал. Вор проломил потолок в ювелирном на Ржевке из фитнес-клуба, но за добычей не полез

Неизвестный проделал лаз в ювелирный магазин на Ржевке ночью 28 ноября. В торговую точку он намеревался попасть через холл спортивного клуба, проломив стену. Но, почти добравшись до финала, бросил начатое и на склад с золотом не полез.

Как стало известно «Фонтанке», не найденный еще пока преступник в три часа ночи как-то очутился в холле «Фитнес-хауса» на проспекте Наставников, 24, который соседствует с магазином сети «585 Золотой». Он проделал дыру в полу, являвшемся одновременно потолком подсобки торговой точки. Путь к золоту и серебру был открыт. Но, судя по камере видеонаблюдения, в этот момент злоумышленник решил ретироваться — либо он отказался от задуманного, либо его кто-то спугнул.

Полиция установила, что в холле «Фитнес-хауса» и подсобке ювелирного сигнализация не работает. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили следы обуви неизвестного и отпечатки пальцев. Судя по всему, вор даже не надел перчатки.





«Фитнес-хаус» на Наставников сегодня работает в штатном режиме.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника.