Раритет, но боевой. В кармане обманщика с заправки нашли столетний браунинг

Пригодный для стрельбы браунинг и четыре патрона нашли дорожные полицейские в кармане у водителя Porsche на Московском проспекте, 193, в Петербурге.

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), автомобиль сотрудники ГИБДД остановили накануне вечером, номера попали в базу как машины, чей водитель уехал с АЗС, не оплачивая бензин. В Porsche было трое мужчин, их вид и поведение заставил присмотреться к молодым людям внимательней. В кармане куртки у 37-летнего водителя нашли пистолет и четыре патрона. Экспертиза показала, что это браунинг модели 1906 года, у него заменен ствол, боевой пистолет пригоден для стрельбы, как и два их патронов.





Серийный номер пистолета – 423948. Всего к 1914 году было произведено чуть больше 500 тысяч браунингов.

Водитель, по данным нашего издания, занимается грузоперевозками, живет в Пушкине со своей многочисленной родней. Несколько лет назад уроженец Еревана привлекался к административной ответственности за нарушение сроков регистрации оружия. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении.