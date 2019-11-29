НАСА хочет купить два места на кораблях «Союз», несмотря на запрет конгресса США

НАСА приобретет для своих астронавтов два места на российских кораблях «Союз», чтобы доставить их на Международную космическую станцию (МКС), где они пробудут до сентября 2021 года. Об этом 29 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт американских госзакупок.

На сайте американских госзакупок говорится, что НАСА собирается заключить контракт с Роскосмосом на приобретение двух мест – одного на «Союзе МС-17» и одного на «Союзе МС-18». Таким образом, агентство обеспечит нахождение на МКС минимум одного астронавта, если старты американских кораблей будут отложены.

Действующий контракт между космическим агентством и Роскосмосом предусматривает, что астронавт Кристофер Кэссиди полетит на МКС на корабле «Союз МС-16» 9 апреля 2020 года и пробдует там до 22 октября. Конгресс США запретил агентству продлевать соглашение, вице-президент США Майкл Пенс пообещал, что до марта 2020 года Соединенные Штаты отправят астронавтов на МКС на собственном пилотируемом космическом корабле, что сделает ненужным российский «Союз МС».

Российские «Союзы» стали единственным связующим звеном с МКС после того, как в 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. В США для отправки астронавтов на станцию компании Boeing и SpaceX разработали корабли Starliner и Crew Dragon. Испытательные полеты с экипажами намечены на первую половину 2020 года.



