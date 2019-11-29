В России начнут тестировать приложение, которое предупредит «залипающих» в смартфоны пешеходов о приближающейся машине

Приложение для смартфонов, которое предупредит пешеходов о приближении машины, начнут тестировать в нескольких регионах России в 2020 году. Разработка сервиса обойдется в 4-5 млн рублей, но для пользователей оно будет бесплатным.

Подробности 29 ноября рассказал РИА Новости вице-президент НП «Глонасс» Евгений Белянко. По его словам, чаще всего пешеходы попадают в ДТП, когда переходят дорогу на красный сигнал светофора в наушниках или отвлекаясь на телефон.

«Приложение сможет в фоновом уведомительном режиме сообщать пешеходу о приближении автомобиля», — сообщил Белянко.

Система будет работать на основе искусственного интеллекта, получать данные «умных» светофоров и предупреждать о машинах в 100-200 метрах, учитывая их скорость и погоду.

Тестировать приложение начнут в Московской, Тамбовской и Курской областях, Волгограде, Самаре и Томске.



