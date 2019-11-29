В законопроекте о домашнем насилии появилось примирение жертвы и агрессора

Организации по профилактике семейно-бытового насилия обязаны будут содействовать примирению жертвы насилия и виновника. Причины насилия должны выяснять и устранять через работу с нарушителем. Об этом говорится в итоговой версии законопроекта о семейно-бытовом насилии, с которым 29 ноября ознакомился РБК.

Документ определяет семейно-бытовое насилие, как действие или бездействие, которое причиняет или содержит угрозу причинения физического, психического страдания или имущественного вреда и не содержит признаки иных правонарушений. Законопроект предполагает, что помогать жертвам, а также заниматься профилактикой семейного насилия должны полиция, прокуратура, общественные организации, омбудсмены, органы власти, медицинские и другие учреждения. Также из текста следует, что жертвы насилия должны получить помощь и защиту вне зависимости от того, возбуждено ли уголовное дело, если насилие продолжается или есть угроза рецидива.

Далее перечислены поводы для начала разбирательств: заявление пострадавшего, обращение свидетелей, сведения органов власти, решение суда и так далее. Эти жалобы и заявления будут рассматриваться госорганами незамедлительно, отмечается в законопроекте. Для потенциальных нарушителей предусмотрены профилактические беседы, помощь в социальной адаптации, профилактический учет, защитные предписания и другие меры.

Законопроект оговаривает защитное предписание для пострадавших, которое запретит агрессору вступать в любые контакты с жертвой, в том числе через Интернет. Предписание будет действовать 30 суток с возможностью продления до 60 суток. Выписывать его будут сотрудники полиции, но в случае подозрений, что нарушителя оно не остановит, полицейский может обратиться в суд за защитным ордером. По нему, суд может обязать агрессора пройти специальную психологическую программу, покинуть место совместного жительства с пострадавшей или пострадавшим, а также передать жертве ее имущество и документы.





Документ предусматривает конфиденциальность как пострадавших от насилия, так и нарушителей закона.

Попытка принять законопроект о домашнем насилии в России уже не первая. В 2016 году документ не прошел первое чтение в Госдуме. До 2017 года побои «в отношении близких лиц» квалифицировались по 116 статье Уголовного кодекса. Два года назад, по инициативе сенатора Елены Мизулиной, побои из разряда уголовных преступлений перекочевали в раздел административных правонарушений, в случае, если они происходят впервые. Мизулина утверждала, что возможность уголовного наказания за побои родственников может нанести «непоправимый вред семейным отношениям».

Вновь о необходимости скорейшей разработки законопроекта заговорили после убийства историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко. Однако авторы законопроекта заявляют, что в их адрес поступают угрозы.