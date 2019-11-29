Мошенники придумали кражи денег у россиян. У банкомата разыгрывается мини-спектакль

Мошенники придумали новый способ хищения денег с банковских карт. Злоумышленники позаимствовали способ у автоподставщиков и «потерявших кошелек», пишут 29 ноября «Известия».

Как пишет издание, варианты театрального представления для жертвы могут быть разные, однако суть сводится к якобы забытой в банкомате карте. В очереди клиент забывает свою карту в приемнике, следующий посетитель вытаскивает ее и возвращает мошеннику, после чего начинается спектакль. Злоумышленник заявляет, что с его счета пропала сумма от пяти до пятнадцати тысяч рублей и начинает угрожать вызовом полиции. В качестве аргумента он говорит о том, что на его карте остались отпечатки пальцев того, кто вытащил ее из банкомата. При этом у него всегда при себе есть подставной свидетель, который подтверждает его слова. Мошенники выбирают тех, на кого проще надавить психологически и запугать, как правило это пожилые люди или женщины. Жертвы от испуга зачастую отдают пять или десять тысяч рублей.

Эксперты посоветовали в подобной ситуации не поддаваться психологическому прессингу и обратиться в полицию, поскольку на банкоматах есть камеры. Кроме того, все операции по конкретной карте фиксируются банком.

Социальная инженерия стала самым популярным способом для злоумышленников похищать деньги с банковских карт россиян. На нее приходится до 70 процентов таких случаев. Часто для мошеннических действий достаточно было получить сведения о фамилии, имени и отчестве, а также о номере телефона. Используются звонки с подменных номеров, уговоры установить «защитное» программное обеспечение, а также просьбы перевести средства на «безопасный» счет.



