Неутешительный экомониторинг. В восьми районах Петербурга грязные грунты, остальные остались за рамками исследования

В Петербурге провели экологический мониторинг загрязнения почвогрунта восьми районах города. Нефтепродукты остались на том же уровне, бензапирена стало больше. Материалы комитет по природопользованию предоставил по запросу депутату Заксобрания Петербурга Надежде Тихоновой. «Фонтанка» ознакомилась с ними 29 ноября.

Оценку загрязнения почвогрунтов по заказу Смольного провела компания «ТехноТерра». Она исследовала восемь районов города: Василеостровский, Выборгский, Красносельский, Невский, Приморский, Фрунзенский, и Центральный, а также Невский и Приморский районы. Замеряли содержание ртути, кадмия, свинца, мышьяка, цинка, органические загрязнители: бенз(а)пирен, нефтепродукты и диоксины. По содержанию химичеких веществ большиство проб были причислены к категории «чрезвычайно опасных».

«По загрязнению почв тяжелыми металлами наиболее загрязненными оказались базовые площадки, расположенные в Невском, Московском, Фрунзенском и Центральном районах города. Причем в загрязнение почвогрунтов во Фрунзенском и Центральном районах вносят основной вклад свинец, цинк, кобальт, в то время базовая площадка в Невском районе больше других районов загрязнена никелем, хромом, чуть меньше кобальтом, в Невском и Московском – кадмием», – говорится в итогах исследования.

Меньше всего тяжелых металлов в грунте Выборгского и Приморского районов. Базовые площадки в Невском, Приморском и Фрунзенском районах гораздо более остальных загрязнены нефтепродуктами. Опасной химией наиболее загрязнены Фрунзенский и Центральный районы.

Основной источник загрязнения почв в восьми районах города – автомобильный и иногда железнодорожный транспорт. По большинству тяжелых металлов на всех площадках исследователи зафиксировали снижение значений содержания в почвогрунтах. Наибольшее улучшение по загрязнению тяжелыми металлам зафиксировали в Василеостровском и Центральном районах. Во всех исследованных районах произошло увеличение содержания бенз(а)пирена в почвогрунтах. Содержание нефтепродуктов осталось практически неизменным или несколько снижается за последние 20-30 лет.



