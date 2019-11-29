Нора едет спать домой. Петербуржцы отыскали спасённую из запертой «Лады» собаку

После нескольких часов поисков щенок, вызволенный из запертой «Лады» на Гражданском проспекте, обрёл новых хозяев. Об этом «Фонтанке» рассказала одна из участниц спасательной операции Юлия.

Собаку назвали Норой и отправили ночевать в тёплую квартиру. В её поисках участвовали около десяти добровольцев.

27 ноября горожане заметили пса, запертого в «Ладе» на Гражданском проспекте. Пленник сидел на заднем сиденье. Очевидцы попытались попросить помощи о зоозащитников и у полиции, но положительного ответа не добились. Сотрудники УМВД получили разрешение на вскрытие автомобиля только после публикации «Фонтанки». У автомобиля отжали дверь, на собаку одели новенький ошейник, но питомец обхитрил людей и удрал.



