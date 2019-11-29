Сборная РФ победила сборную Бразилии и вышла в полуфинал чемпионата мира по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу завоевала путевку в полуфинал чемпионата мира, в 1/4 финала соревнования россияне со счетом 4:3 победили действующих чемпионов мира бразильцев.

В полуфинале сборная России сыграет с победителем пары Италия – Швейцария. Турнир проходит в Парагвае

Бразилия – самая титулованная команда, она выигрывала ЧМ 14 раз. Сборной России удавалось выигрывать чемпионат дважды – в 2011 и 2013 годах.



