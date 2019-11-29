Новый глава Евросовета видит "Холодную войну -2". Между США и Китаем

Будущий председатель Европейского совета и бывший премьер-министр Бельгии Шарль Мишель считает, что может начаться новая "Холодная война", в которой противостоять друг другу будут США и Китай. Об этом он заявил в интервью газете S?ddeutsche Zeitung.

"Я вижу опасность того, что в долгосрочной перспективе может начаться новая холодная война – между США и Китаем", – полагает Мишель. По его мнению, "Европа при этом может понести сопутствующие потери".

Будущий председатель Европейского совета призвал ясно определиться с тем, каковы приоритеты ЕС – "в отношениях с Китаем, с США, Африкой и Великобританией". "Важно, чтобы Европейский совет не только реагировал на события, будь то референдум по Brexit, твит американского президента или действия Турции. Мы должны разработать нашу собственную политическую программу действий", – заявил он. И сообщил, что в следующем году предложит главам государств и правительств стран Евросоюза провести "стратегические дебаты о внешней политике ЕС", что будет включать в себя и вопросы обороны.

Бывший премьер-министр Бельгии приступит к исполнению полномочий председателя Евросовета 1 декабря. На этом посту он сменит Дональда Туска.



