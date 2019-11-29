РВСН России получили 150 пусковых установок для новейших комплексов «Ярс»

Ракетные войска стратегического назначения получили 150 пусковых установок новейшего ракетного комплекса «Ярс», заявил командующий РВСН Сергей Каракаев телеканалу "Звезда".

«К настоящему времени войска получили более 150 пусковых установок нового комплекса и приступили к его эксплуатации», – сказал он.

Командующий отметил, что ежегодно РВСН получают примерно по 20 пусковых установок для новых комплексов. По его словам, РВСН скоро избавятся от всех ракетных комплексов советского производства, а их место займут более современные образцы.

При этом, добавил Каракаев, РСВН не будут отдавать приоритет ракетам на мобильных установках.





«РВСН имеют сбалансированную двухкомпонентную группировку, в составе которой ракетные комплексы стационарного и мобильного базирования находятся примерно в равном составе. Такой подход планируется сохранить и в перспективе», – объяснил он.

Командующий заметил, что несмотря на то, что мобильность придает установкам большую живучесть, у РВСН разноплановые задачи, которые можно выполнить только при примерно равном соотношении мобильных и стационарных пусковых установок.