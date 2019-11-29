В Канаде разбился самолёт, погибли семеро

Семь человек стали жертвами катастрофы небольшого самолета Piper PA-32 ("Пайпер Ри-эй-32"), разбившегося недалеко от канадского города Кингстон (провинция Онтарио). Об этом сообщает телеканал Си-ти-ви.

Инцидент произошел в труднодоступной местности в 5-7 км от городского аэропорта. Спасательные команды лишь недавно смогли добраться до места крушения. По данным полиции, на борту находились семь человек, в том числе трое детей. Все они погибли.

Самолет вылетел из Торонто (провинция Онтарио).



