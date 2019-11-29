Украина испытала новую крылатую ракету против кораблей Черноморского флота

Украина завершила испытания крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун", сообщил генеральный директор ГККБ "ЛУЧ" Олег Коростелев, передает Defense Express.

"Мы впервые пролетели более 250 км по заданному маршруту и высотах. То есть можно сказать, что сегодня была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками", – сказал Коростелев.

Отмечается, что ракета Р-360 имеет массу 870 кг, массу боевой части -150 кг, дальность пуска до 280 км, скорость около 900 км/ч, а высота полета над гребнем волн – от 3 до 10 м.

Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет (то есть полный залп 6 пусковых установок), с интервалом пусков в залпе от 3 до 5 сек. Комплекс может находиться на расстоянии до 25 км от береговой линии, а необходимое время для его развертывания составляет до 15 минут, сообщает украинская пресса.



