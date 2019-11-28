Прокуратора Боливии подтвердила «синий циркуляр» на Моралеса

Прокуратура боливийской столицы Ла-Паса подтвердила, что Интерпол выпустил «синий циркуляр» в отношении бывшего президента страны Эво Моралеса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Raz?n 28 ноября.

«По линии Интерпола был активирован «синий циркуляр», что означает, что данная персона является фигурантом расследования и полиция в разных странах мира должна быть осведомлена об этом», — цитирует издание прокурора Вильяма Алаве.

Накануне экс-президент Боливии Эво Моралес сообщил о том, что Интерпол объявил его в международный розыск на основании обвинений в «несуществующих преступлениях».

Моралес покинул Боливию 12 ноября, заявив, что за его голову готовы заплатить 50 тысяч долларов. До этого в течение нескольких дней в стране продолжались массовые беспорядки. Часть экспертов считает, что эта «оранжевая революция» была экспортирована из США, которым Моралес отказался продавать литий, тогда как его страна обладает крупнейшими в мире запасами этого металла, необходимого для производства современных аккумуляторов.



