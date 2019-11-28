ЦСКА вылетел из Еврокубков

Футбольный ЦСКА сыграл вничью с "Лудогорцем" 1:1 и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

В составе гостей отличился нападающий Клаудиу Кешеру, у армейцев гол забил форвард Федор Чалов. ЦСКА с 2 очками занимает последнее место в группе H. Ранее 28 ноября «Краснодар» обыграл «Базель» в матче группового турнира Лиги Европы (1:0). «Краснодар» набрал 9 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице группы С. «Базель» с 10 баллами располагается на 1-й строчке.

Накануне "Зенит"" на "Газпром Арене" обыграл "Лион" в Лиге Чемпионов и практически обеспечил себе весеннее участие в футбольных еврокубках. А голкипер футбольного клуба «Зенит» Михаил Кержаков попал в символическую сборную шестого тура Лиги чемпионов.



