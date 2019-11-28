Трамп впервые посетил Афганистан. Визит стал сюрпризом на День Благодарения

С необъявленным визитом президент США Дональд Трамп прибыл в Афганистан 28 ноября. Об этом сообщает агентство Reuters.

Это первый визит Трампа в Афганистан. Белый дом заранее не объявил о поездке по соображениям безопасности.

United States Army General and the 20th Chairman of the Joint Chiefs of Staff Mark Milley introduces the 45th President of the United States @realDonaldTrump at Bagram Airfield in Afghanistan. HAPPY THANKSGIVING!!???? pic.twitter.com/uMRA5t5yyk — Dan Scavino Jr.?? (@Scavino45) 28 ноября 2019 г.

Глава Соединённых штатов приехал, чтобы встретиться с американскими военными в честь Дня благодарения. По данным The New York Times, американский лидер заявил, что Вашингтон возобновил мирные переговоры с запрещённой в России террористическим движением «Талибан».





Мирные переговоры между Соединенными Штатами и талибами начались в октябре 2018 года в Катаре с целью положить конец 18-летней войне в Афганистане. Но после взрыва автомобильной бомбы в Кабуле в сентябре 2019 года, унесшего жизнь американского военного и еще 11 человек, президент США Дональд Трамп сказал, что отменяет встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани и лидерами талибов.

С момента начала переговоров обсуждения были сосредоточены на четырех ключевых вопросах: гарантия, что «Талибан» не позволит иностранным вооруженным группировкам и боевикам использовать Афганистан в качестве плацдарма для совершения нападений за пределами страны, полный вывод войск США и НАТО, внутриафганский диалог и полное прекращение огня.