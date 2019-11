Трамп впервые посетил Афганистан. Визит стал сюрпризом на День Благодарения

С необъявленным визитом президент США Дональд Трамп прибыл в Афганистан 28 ноября. Об этом сообщает агентство Reuters.

Это первый визит Трампа в Афганистан. Белый дом заранее не объявил о поездке по соображениям безопасности.

United States Army General and the 20th Chairman of the Joint Chiefs of Staff Mark Milley introduces the 45th President of the United States @realDonaldTrump at Bagram Airfield in Afghanistan. HAPPY THANKSGIVING!!???? pic.twitter.com/uMRA5t5yyk