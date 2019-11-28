Продавцы новогодних подарков среагировали моментально: на свитерах вместо оленей уже появился Cybertruck

В преддверии рождественских и новогодних праздников изготовители подарков изыскивают все возможные способы привлечь покупателей. В этом «сезоне» одной из главных сенсаций стал футуристический пикап Tesla Cybertruck, и неудивительно, что он оперативно появился на футболках и свитерах вместо традиционных рождественских оленей.

Издание Eleсtrek обнаружило c десяток сайтов, на которых продаются новогодние сувениры с изображением тесловского пикапа вместо снежинок и эльфов. По мнению журналистов издания, это свидетельствует о том, что, едва появившись, «киберпикап» тут же стал одним из символов эпохи, а также популярным мемом.

При этом сама Tesla не спешит использовать легко узнаваемый силуэт в своей сувенирной продукции. Весь мерчандайзинг на официальном сайте в лучшем случае содержит лишь логотип или любимые Илоном Маском мемы. Так, на детских футболках и боди для младенцев красуется та же надпись, что и на красном родстере, запущенном на Марс: «Сделано на Земле людьми».





Изготовители свитеров с «Кибертраком» рискуют получить иски от Tesla, отмечает Eleсtrek. Если изображение автомобиля, может быть, и не запатентовано, но вот название модели патент имеет. За две недели до официального представление пикапа юристы Tesla подали заявку на торговую марку CYBERTRUCK (заглавными буквами).

Известно, что Маск не тратит на рекламу ни цента, и основной рекламной «площадкой» для Tesla стал его личный аккаунт в Twitter c 30 миллионами подписчиков. Да и зачем тратиться на рекламу, когда тебя бесплатно прорекламируют другие, в том числе с помощью рождественских свитеров.