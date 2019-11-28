Россия и Украина всё же договариваются по газу тет-а-тет. Хотя Киев это отрицал

Россия и Украина провели двусторонние переговоры по газовой проблематике, говорится в сообщении Минэнерго РФ, обнародованном вечером 28 ноября. Стороны договорились об интенсификации совместной работы в двустороннем формате в ближайшие дни. Хотя ещё накануне премьер-министр соседей страны категорически отрицал саму возможность таких встреч.

«Сегодня в Вене состоялись российско-украинские переговоры по газу с участием министра энергетики РФ Александра Новака, министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, председателя Правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера, руководителей НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины"», — говорится в сообщении.





Как поясняет Минэнерго, стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере — урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины.

«Состоялся обмен предложениями по решению стоящих перед сторонами вопросам, достигнуты договоренности по интенсификации совместной работы в двустороннем формате в ближайшие дни», – говорится в сообщении.

Напомним, накануне премьер Украины Алексей Гончарук заявил следующее: "Не существует каких-то отдельных переговоров о покупке газа у Российской Федерации".

А в четверг украинские партнёры российской газовой монополии вновь попытались попугать Европу проблемами с топливом на пике зимы. «Газпром» прекратит подачу газа на Украину с десяти часов утра 1 января 2020 года, если Россия и Украина не заключат новый контракт. Об этом 28 ноября заявил исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle.