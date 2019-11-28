Джереми Кларксон заявил, что Грета Тунберг «убила автомобильные телешоу»

Бывший ведущий Top Gear и нынешняя звезда Grand Tour 59-летний британский журналист Джереми «Джезза» Кларксон известен тем, что не привык лезть за словом в карман, и не раз после этого извинялся. Теперь он в довольно грубой форме обвинил 16-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг в том, что она «фактически убила автомобильные телепрограммы». Об этом 28 ноября сообщает Motor1.

В интервью британскому таблоиду The Sun Кларксон публично назвал Грету Тунберг «идиоткой» и заявил, что именно из-за нее телевизионные программы, посвященные автомобилям, теряют популярность. «Все молодые люди до 25 лет, которых я знаю, не проявляют ни малейшего интереса к автомобилям. Эта Грета Тунберг просто убила автомобильные шоу, – цитирует Motor1 интервью Кларксона. – Еще в школе, даже прежде, чем они научатся говорить «папа» и «мама», они уже твердо знают, что автомобили являются злом, это крепко засело у них в головах».

Соведущий Кларксона Ричард Хаммонд во многом согласен, хотя и выражается гораздо более вежливо: «Как это ни странно звучит, но я думаю, что Джереми прав. Молодым люди плевать на автомобили. У скольких мальчишек сегодня висят плакаты с автомобилями в спальне, как когда-то они висели у нас?».

Горечь Кларксона и Хаммонда понятна: мир меняется, и вместе с ним приходится отступать от своих пристрастий даже таким звездам, как бывшие ведущие самого популярного в мире телешоу. Судя по тизеру нового сезона The Grand Tour, легендарная троица Кларксон-Хаммонд-Мей впервые пересядет с автомобилей на катера, которым будет посвящена как минимум одна серия шоу.



