В Фонде капремонта обыски. Работают оперативники ФСБ

Источники «Фонтанки» в жилищном блоке Смольного сообщают о том, что 28 ноября в Фонде капремонта проводят обыски сотрудники ФСБ. В пресс-службе фонда об этом не знают.

Советник гендиректора фонда Тамара Панченко сообщила, что находится в магазине «Карусель» и не в курсе, что происходит в фонде. Сам гендиректор Денис Шабуров на звонок не ответил. Профильный вице-губернатор Николай Бондаренко находится в командировке и, по его словам, не знает, с чем могут быть связаны оперативные мероприятия в подведомственном учреждении. Так же из СМИ об обысках узнал замглавы жилищного комитета, отвечающий за капремонт Сергей Шарлаев.

Напомним, взносы населения на капремонт со следующего года в Петербурге должны вырасти вдвое – до 8-9 рублей с квадратного метра. В 2019 году фонд получил из казны 4,3 млрд рублей при общем объеме работ примерно на в 9,8 млрд.



