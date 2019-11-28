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28.11.2019 21:53
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Упорного нелегала на границе США извлекли из-под приборной панели старого «Форда»

Пограничная служба США обнаружила 17-летнего нелегала, спрятавшегося под приборной доской Ford Taurus 2001 года выпуска. Таким образом мексиканец уже второй раз пытался проникнуть в США.

Первый раз молодой человек был задержан пограничниками в марте этого года с подложными документами и отправлен обратно, сообщает издание Illicit Trade. На этот раз упорный юноша пересекал границу с двумя сообщниками 21 и 28 лет, имеющими паспорта США, старший из которых управлял «Фордом». Автомобиль по какой-то причине вызвал подозрения у офицеров, и они решили пристально досмотреть его. В ходе досмотра в специально устроенном тайнике под приборной доской был найден «живой груз».

В настоящее время все трое мексиканцев находятся «в безопасном месте». После медицинского освидетельствования, по информации погранохраны США, с ними будут проводится следственные действия.

Использование тайников в автомобилях для нелегальной перевозки мигрантов – довольно распространенная практика, хотя чаще так «путешествуют» из Африки в Европу. На днях, пишет Daily Mail, испанская полиция извлекла «пассажиров» из перчаточного ящика и из-под задних сидений машины, прибывшей в Испанию из Марокко.

«Фонтанка» рассказывала о подобных случаях: весной испанская полиция доставала полузадохнувшихся африканцев из самых невероятных автомобильных тайников. Несмотря на все трудности число желающих добраться таким способом до «земли обетованной» не уменьшается. При этом, по данным Europol, сумма, которую берут контрабандисты с каждого пассажира, доходит до 7 тысяч евро.


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