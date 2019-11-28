СМИ: Главу УФНС по Архангельской области задержали на взятке

Главу управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области Сергея Родионова задержали при получении взятки, сообщает 28 ноября местный сайт 29.RU со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

Как сообщает издание, пока что известно только о факте преступления, но никакого обвинения чиновнику не предъявлено. Комментариев по этому происшестрию в государственных службах не дают.

Сергей Родионов родился в 1974 году в Архангельске. В налоговых органах работает с 1997 года. Главой УФНС по Архангельской области стал в 2012 году.



