Выходные в Финляндии 30 ноября - 1 декабря: тропа к Рождеству, подарки и лёд

В Финляндии продолжается подготовка к Рождеству, открываются городские ярмарки, начинается сезон ледовых скульптур и катания на коньках под открытым небом

Heidi Ikonen, Visit Finland

В последний день осени в Финляндии ожидается от минус трёх градусов Цельсия на юге до минус одиннадцати на севере. В центральной и восточной частях страны выпадет снег. В воскресенье, 1 декабря, осадков не ожидается, будет от двух до двенадцати градусов мороза.

В музее современного искусства Киасма в Хельсинки в этот уик-энд устроят рождественскую ярмарку TOKYO. На ней более 100 продавцов, студентов Школы искусств, дизайна и архитектуры университета Аалто, представят художественные произведения и дизайнерскую продукцию. В субботу приобрести новогодние подарки и поддержать начинающих творцов можно с 10 до 18 часов, в воскресенье – до 17 часов.

В субботу с 12 до 17 часов можно прогуляться по рождественской тропе Вуосаари протяженностью 2,5 км. Участников ждут не только состязания, но и конкурс костюмов для собак, «охота» на рыбу и рождественская сауна. Вход свободный.





В культурном центре Корьямо в эти выходные пройдет одна из первых столичных рождественских ярмарок. Более 60 продавцов предложат свои варианты оригинальных подарков к праздникам. Посетителей ждут в субботу и воскресенье с 11 до 17 часов.

Если вы задержитесь в Хельсинки до понедельника, то можете застать открытие Ледового парка возле железнодорожного вокзала. Входной билет для взрослых обойдется в 6 евро, для детей – 3 евро, также за дополнительные 6 евро можно взять коньки напрокат.

Во многих городах Финляндии рождественский сезон открыли еще неделю назад, однако в Хамине праздник по этому поводу устроят 29 ноября. В 17:00 от здания ратуши начнется шествие во главе с Йоулупукки, участники пройдут до площади Кауппатори. Присоединиться может любой желающий, а затем на площади предлагается подкрепить силы рождественским печеньем, сосисками-гриль, кофе и глинтвейном.

В Коуволе 1 декабря Йоулупукки можно встретить в музейном квартале, где предрождественские мероприятия будут проходить с 11 до 16 часов. А на городском ипподроме (Hevosmiehentie, 1) с 11 до 17 часов будут жечь костры, петь рождественские песни, устроят выступления животных, а также ярмарку сладостей и рукоделия.

В Тампере Рождественскую деревню разместят на площади Кескустори, уже с 30 ноября там можно посмотреть выступления артистов, согреться глёгом и кофе с пышками, выбрать сувениры на память о Финляндии и подарки к зимним праздникам. Ярмарка будет работать с 11 до 19 часов до 22 декабря.

А в парке Кирьястонпуйсто (Puutarhakatu, 1) 30 ноября откроется выставка ледовых скульптур. Полюбоваться на творения мастеров можно будет до 2 февраля, с 11 до 19. Билет для взрослых стоит 7 евро, для детей старше 3 лет – 4 евро.

В Лаппеенранте 1 декабря выступит джазовый музыкант Сами Саари и оркестр Lappeenranta Big Band. Концерт состоится в 17:00 в культурно-досуговом центре Nuijamies. Билеты стоят 20 евро.

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»