Европарламент принял резолюцию о чрезвычайной климатической ситуации

Европарламент принял резолюцию об объявлении чрезвычайной ситуации в области климата и окружающей среды в Европе и во всем мире. Об этом сообщает пресс-служба ЕП 28 ноября.

«В преддверии конференции ООН-25 по изменению климата, которая состоится в Мадриде 2-13 декабря, парламент в четверг принял резолюцию об объявлении чрезвычайной ситуации в области климата и окружающей среды в Европе и во всем мире», — говорится в сообщении.

За резолюцию проголосовали 429 парламентариев, против — 225 и 19 воздержалось.

Евродепутаты также обратились к Еврокомиссии с просьбой обеспечить, чтобы все её законодательные и бюджетные предложения полностью соответствовали цели ограничения глобального потепления до уровня ниже 1,5 градусов по Цельсию.





«Члены Европарламента также призывают нового президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Лейен включить в европейский "зеленый пакт" цель сокращения выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году», — заявили в Европарламенте.

В документе также обращается внимание на загрязнение окружающей среды в связи с развитием авиации и судоходства, с предложением странам внести выбросы от международного судоходства и авиации в свои национальные планы по защите климата, а Еврокомиссии внести морской сектор в систему оценки уровня выбросов в атмосферу.

Также парламентарии призвали все страны ЕС к 2020 году прекратить все прямые и косвенные субсидии на ископаемое топливо.