Ректора ИТМО Васильева вуз делегировал в совет директоров Фонда общественных интересов «Яндекса»

Об этом 28 ноября написали «Открытые медиа» со ссылкой на представителя вуза. «Фонтанке» информацию подтвердил сам Васильев, который отметил, что решение принималось коллегиально.

На данный момент ректор Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) первый член совета директоров от вузов, о котором стало известно. «Яндекс» ждет решения еще от Высшей школы экономики, Московского физико-технического института, Московского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного университета. Помимо представителей этих вузов в фонд войдут три независимых директора от Российского союза промышленников и предпринимателей, Школы управления «Сколково» и Фонда поддержки 57-й школы в Москве. Еще три места в совете зарезервированы у топ-менеджеров самого «Яндекса» – Воложа, управляющего директора компании Тиграна Худавердяна и гендиректора ООО «Яндекс» Елены Буниной.

Отметм, что необходимость в новой форме управления интернет компанией возникла из-за внесенного в Госдуму в этом году законопроекта, который предполагал ограничение доли иностранцев в интернет-компаниях 20 процентами. Автор законопроекта Антон Горелкин отозвал его после того, как «Яндекс» объявил о создании Фонда общественных интересов. Новая структура будет согласовывать консолидацию от 10% акций интернет-гиганта в одних руках, передачу интеллектуальной собственности, изменения в регламенте компании по защите персональных данных, партнёрство компании с правительствами других стран.



