«Совам» - дешевле. Цена за проезд по трассе М-11 в Петербурге и Ленобласти зависит от времени суток

На участках платной трассы М-11 «Нева» в Тверской, Новгородской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге введены ночные тарифы. Об этом 28 ноября сообщает ГК «Автодор».

Теперь дифференцированные по времени суток тарифы действуют и при проезде по маршрутам внутри 7-8 этапов М-11 от Мясного Бора до Санкт-Петербурга (с 543-го по 684-й километр). Дневной тариф на участках от 208-го до 684-го километра охватывает время с 6:00 до 23:59, ночной – с 0:00 до 5:59.

Ночью ездить дешевле. Например, проехать по участку с 646-го до 684-го километра для легкового автомобиля с транспондером днём стоит 96 рублей, ночью – 40 рублей. Без транспондера – 120 и 50 рублей.

Полная таблица тарифов опубликована на сайте «Автодора». Приводим здесь её фрагмент, который касается ближайших к Петербургу участков. Первый серый вертикальный столбец – цена при оплате наличными или банковской картой в рабочие дни, первый белый – с транспондером; второй серый столбец – цена при оплате наличными и картой в выходные, второй белый – транспондером в выходные. По пятницам проезд, напомним, стоит столько же, сколько в выходные и праздники, то есть дороже, чем в рабочие дни.





Фрагмент таблицы тарифов с сайта avtodor-tr.ru

Ранее ночные тарифы (с 1:00 до 5:59) действовали только на участке М-11 от Солнечногорска до Твери с 58-го по 149-й километр. На этом участке поездка в пятницу в интервале с 0:00:00 до 0:59 тарифицируется по тарифу четверга, а в понедельник в интервале с 0:00 до 0:59 – по тарифу воскресенья.

«Петербургский» участок автодороги М-11 открыл 27 ноября президент России Владимир Путин. Теперь в строй введена вся трасса целиком.