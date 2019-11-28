Как петербургских хирургов наказали за оказавшиеся в Сети снимки и видео с гигантским фаллосом

Бригаду врачей, освободивших петербуржца от гигантского фаллоса, привлекли к дисциплинарной ответственности после того, как в Сети распространились фото и видео из операционного блока. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 28 ноября.

Сама операция успешно прошла в больнице, куда мужчину привезли с резкими болями и в тяжелом состоянии, еще 31 октября, но слава о ней распространилась через неделю, после того, как фотографии были выложены в сети. Ранее "Доктор Питер" получил следующие комментарии в клинике:

"В больнице создана комиссия, которая разбирается, как могло произойти, что в ходе одной операции были допущены два серьезных нарушения. Во-первых, нарушена медицинская этика, и комиссия будет принимать серьезные меры в связи с этим. Во-вторых, нарушены санитарные нормы: в операционной может находиться только бригада хирургов, анестезиолог-реаниматолог, медсестра-анестезистка, операционная медсестра. Но всему вопреки там оказались люди, не имевшие отношения к операции". По результатам разбирательств всех нарушителей грозили привлечь к административной ответственности.

Главный врач клиники, где проводили операцию, увидев в СМИ результаты съемки своих подчинённых с крупногабаритной секс-игрушкой, не на шутку возмутился. Слышали его не только сотрудники – участники созванного срочно собрания, но и за его стенами. Но поскольку врачебную тайну удалось сохранить и фамилия пациента нигде не всплыла, то наказание для медиков оказалось без глобальных последствий.

В начале ноября в Петербурге хирурги провели технически непростую операцию и изъяли из кишечника пациента гигантский фаллос. Нестандартность ситуации подтолкнула забыть о профессиональной этике. «Фонтанка» нашла обладателя секс-игрушки, оказавшегося из-за нее в реанимации, и он никому не советовал повторять свой опыт.



