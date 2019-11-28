В Италии депутат позвал подругу замуж с трибуны. Одобрили его не все

Депутат итальянского парламента Флавио Ди Муро сделал предложение о замужестве во время заседания парламента, взяв слово, когда обсуждался законопроект о восстановлении пострадавших от землетрясений территорий. Об этом 28 ноября сообщают РИА Новости.

Девушка, которой парламентарий от партии «Лига» предложил выйти за него замуж, в этот момент находилась на трибуне для зрителей. Прежде чем достать коробку с кольцом, Ди Муро заявил, что за каждым политиком кроется человеческая личность, которую слишком часто оттеняют обязанности во власти.

«Мне жаль прерывать работу парламента, но для меня это особенный день. Я обращаюсь с трибуны: «Элиза, ты выйдешь за меня?", – сказал он. Положительный ответ девушки сорвал аплодисменты собравшихся депутатов, свидетельствует запись заседания в YouTube.







Незапланированную речь Ди Муро, впрочем, не оценил председатель Палаты депутатов Роберто Фико. «Я все понимаю, но использовать выступление ради этого мне кажется абсолютно неуместным», – сказал Фико.



