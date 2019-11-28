После публикации «Фонтанки» полиция вскрыла машину со щенком на Гражданском. Собаку снова спасают, малыш удрал от людей

После суточного заточения https://www.fontanka.ru/2019/11/28/107/ запертого щенка освободили из «Лады» на Гражданском проспекте. Об этом «Фонтанке» рассказала читательница Юлия.

По словам горожанки, после публикации о четырехногом пленнике полицейские получили разрешение на вскрытие автомобиля. Процесс прошёл успешно. На собаку уже одели новенький ошейник, но щенок успел вырваться из рук и сбежать. Сейчас потенциальные хозяева ищут беглеца.

«Просим помощи. На собаке ошейник с биркой с магазина», — отметила Юлия.











Запертого щенка в «Ладе» на Гражданском проспекте горожане заметили минувшей ночью. Пёс расположился на заднем сиденье.

«Фонтанка» установила вероятного хозяина автомобиля, но дозвониться до него не удалось.