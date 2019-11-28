Немецкая компания вступилась за «Газпром», который Верховный суд ЕС ограничивает с допуском к OPAL

Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur подал апелляцию на решение Верховного суда ЕС, ограничившее доступ «Газпрома» к мощностям газопровода OPAL. Об этом 28 ноября пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

По информации, которой располагает издание, документы переданы в суд 20 ноября, в последний день, когда можно было оспорить вердикт Верховного суда ЕС.

Суд некоторое время назад аннулировал решение Еврокомиссии предоставить сухопутному продолжению «Северного потока» исключение из правил Третьего энергопакета, которые был позволили газопроводу на полную использовать OPAL. Жалобу, отметим, подала Польша, которая уверяла, что подключение угрожает энергобезопасности Польши. К разбирательству на стороне истца присоединились Латвия и Литва. Рассмотрение дела заняло почти три года, в течение которых на мощности OPAL сначала накладывались обеспечительные меры, затем отменялись.

После решения Верховского суда компания сократила загрузку «Северного потока», но не наращивает поставки по другим маршрутам.





Споры по поводу ограничения доступа «Газпрома» к мощностям OPAL продолжаются с момента появления проекта «Северный поток». OPAL – крупнейший из двух (второй – NEL), наземных газопроводов-отводов от первой трансбалтийской экспортной трубы «Газпрома» — был запущен в эксплуатацию летом 2011 г. Альтернативных «Северному потоку» источников, откуда в эту трубу мог бы попасть газ нет. Но в 2009 г. в Европе был принят Третий энергопакет, нормы которого призваны не допускать поставщиков газа к доминирующему положению на рынке. Формальное распространение этого закона на OPAL, часть поставок по которому идет транзитом через Германию в Чехию, привело к тому, что «Газпром» получил доступ лишь к половине пропускной способности трубы. В конце 2016 г. по запросу Bundesnetzagentur это ограничение было снято решением Еврокомиссии. «Газпром» получил возможность довести загрузку OPAL российским газом до 90%, выкупая дополнительную мощность на открытых аукционах. В резерве ЕК были оставлены 10% пропускной способности трубопровода с возможностью увеличить его до 20% при наличии спроса третьих сторон.