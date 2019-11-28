Автобус сбил женщину на Лиговском. Предположительно, она сама ударилась об него

Серьёзное ДТП на час с лишним затруднило движение на пересечении Лиговского проспекта и Расстанной улицы вечером 28 ноября.

Как рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», около 18 часов на этом перекрёстке женщина попала под автобус, её увезла реанимационная машина.

В пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс» «Фонтанке» пояснили, что в ДТП участвовал автобус маршрута №141. По предварительной информации, в том числе со слов очевидцев, пешеход переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора и ударилась о борт автобуса – об угол. Медики госпитализировали пострадавшую. Проводится проверка.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com



