«Болезнь Соколова». В Госдуму внесли проект закона о психиатрическом обследовании преподавателей вузов

Представители «Единой России» в Госдуме хотят не только знать о душевных болезнях сотрудников высших учебных заведений, допущенных до студентов, но и то, не задерживали ли их на митингах. Как пишут РИА Новости 28 ноября, в документе предлагаются тотальные проверки преподавателей раз в пять лет.

«Работники организаций общего и высшего профессионального образования проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти», – говорится в проекте закона, размещенном в базе данных ГД.







В документе руководство вузов обязывается проверять не только наличие судимостей у нанимаемых педагогов, но и знать, не привлекались ли они к административной ответственности.

«Включение нового основания для отстранения от работы педагогического работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что работник системы образования подвергся административному преследованию за правонарушение ... должно предупредить дальнейшее совершение подобных правонарушений (или рецидивов преступлений) в школах, колледжах, вузах», – поясняют в законопроекте народные избранники.





Идея об обязательных визитах к психиатрам возникла у депутатов после дела историка Соколова, который обвиняется в убийстве возлюбленной, аспирантки одного с ним вуза.