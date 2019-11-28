ГИБДД возбудила расследование после публикации «Фонтанки» об эгоистичной даме в шубе на BMW

Отдел ГИБДД Центрального района Санкт-Петербурга оперативно возбудил административное расследование по статье 12.19 КоАП РФ по факту нарушения ПДД, зафиксированного читателем «Фонтанки» и описанного в публикации на сайте. Об этом «Фонтанке» сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области.

Водителя, поставившего свой BMW вторым рядом на Караванной улице, ждёт наказание за неправильную парковку. Штраф составляет 500 рублей. По данным нашего читателя, этот водитель – женщина в шубе, ходившая в соседний магазин.

Из-за хамской парковки, напомним, днём 28 ноября на Караванной выросла пробка до Инженерной улицы. Самой «героине» новости пришлось залезать на водительское кресло через пассажирскую дверь.



